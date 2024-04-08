Правоохоронці затримали у Тернополі організовану групу злочинців, котрі вимагали у чоловіка кошти. При цьому, у випадку відмови, погрожували йому фізичною розправою.

До банди входило щонайменше п’ятеро осіб. Трьох із них затримали у помешканні на масиві Сонячному. Ще двох – у самому центрі Тернополя, на вулиці Кульчицької, коли вимагачі прийшли отримати від своєї жертви першу частину суми – сто тисяч гривень. Загалом же вони вимагали у тернополянина сім тисяч доларів.

Про це повідомив у соцмережі відомий журналіст Сергій Сінкевич.

“Ситуація оперативна. Інформація теж. Тому – поки що лаконічно. Але далі, судячи з усього, обов’язково буде…

Таке враження, що дехто у Тернополі так і не зрозумів, що бандитські рекетирські часи 90-их вже закінчились, і безпрєдєлом безкарно займатись не вийде…

У п’ятницю, 5-го квітня, біля шостої години вечора, на вулиці Кульчицької у Тернополі, поліцейські оперативники УСР (управління стратегічних розслідувань) затримали двох, і у цей же час в одній з квартир на вулиці Корольова – ще трьох учасників організованої злочинної групи.

За попередніми відомостями, ця група (чи то пак – банда), серйозно погрожуючи фізичною розправою, вимагала у громадянина “С” (прізвище в інтересах слідства поки що має бути “схованим”) 7 тисяч доларів. Погрози і справді були серйозними, і створювали реальну небезпеку життю людини, яка потрапила під цей рекетирський “наїзд”…

На вулиці Кульчицької ( це у центрі Тернополя) двох підозрюваних затримали у момент передачі їм “першого траншу” у сумі – 100 000 гривень.

А всій групі (п’ятьом затриманим) оголошено підозри за різними частинами статтей Кримінального кодексу – 189, 255, 307, 308, 208. У цих підозрах йдеться не лише про вимагання грошей, а й про наркотики і зброю…

Зараз затримані тимчасово знаходяться у камерах поліцейського управління. А днями суд обере їм запобіжні заходи. Не виключено, що це будуть арешти без права внесення застави. Дочекаємось судових засідань, будемо знати точно…

P.S. Прізвища потерпілого, і тих, хто на нього “наїхав”, не називаю. Це може нашкодити слідству. Скажу єдине – серед затриманих є імена і прізвища, відомі не лише у Тернополі, а й у широкому кримінальному світі.

Поки що так, лаконічно, але, не сумніваюсь, що далі буде…”