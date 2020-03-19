Вчора в Тернополі госпіталізували ще одного пацієнта з підозрою на коронавірус.

Як повідомляє сайт Ternopil.te.ua, хворий — мешканець обласного центру, два дні тому повернувся з країни, де зафіксовані випадки захворювання.

У чоловіка спостерігають легкі симптоми, притаманні COVID-19. Результати аналізів медики очікують сьогодні.

Про це на засіданні оперативної наради щодо протидії коронавірусу повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. Він також зазначив, що ситуація з ГРВІ та грипом у місті стабільна.

За словами Василя Даньчака, Тернопіль замовив 240 швидких тестів на виявлення коронавірусу, розпочаті тендерні процедури щодо виявлення апаратів ШВЛ.