У Тернополі СБУ повідомила про підозру 72-річній колаборантці, яка організовувала псевдореферендум на Запоріжжі

Системна робота Служби безпеки України з документування діяльності організаторів фейкового «плебісциту» на тимчасово окупованих територіях України триває.

Черговій ворожій поплічниці, яка добровільно пішла на співпрацю з ворогом і приєдналась до органів окупаційної адміністрації в Запорізькій області, слідчі Тернопільського управління СБУ повідомили про підозру у колабораціонізмі.

Проросійськи налаштована 72-річна колаборантка після окупації росіянами селища Розівка брала участь у мітингах окупаційної влади та закликала співгромадян підтримати приєднання населеного пункту до складу «донецької народної республіки».

Згодом, вона допомагала загарбникам організувати незаконний референдум щодо «приєднання» Запоріжжя до складу країни-агресора, агітувала громадян брати участь у голосуванні, складала списки осіб, які виявили бажання взяти участь псевдореферендумі, координувала роботу представників т. зв. «виборчої комісії», а також доставлення вже заповнених бюлетенів для підрахунку.

Наразі зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території. Їй заочно повідомлено про підозру за ч.5 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області