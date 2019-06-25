В понеділок, 24 червня, близько 11 години на лінію «102» надійшло повідомлення від мешканця багатоповерхівки. Чоловік зазначив, що з квартири, яка розташована поверхом вище протягом тривалого часу чути не приємний запах.

На місце події виїжджали працівники поліції, якій й встановили причину. Вони увійшли до квартири, яка була відчинена й виявили власники квартири повішаним.

За попередньою інформацією, чоловік вкоротив собі віку більше тижня назад. У ході спілкування з сусідами поліцейські дізналися, що тернополянин розлучений й проживав сам. Що спонукало краянина до вчинення самогубства правоохоронці встановлюють.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 ККУ з приміткою самогубство, повідомляють у поліції.