Поліцейські Тернополя розшукують підозрюваного у крадіжці.

Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у крадіжці. Подія трапилася 5 березня в торговому закладі на вулиці Торговиця. Невідомий чоловік викрав з магазину товар. Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до громадян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місцеперебування, телефонуйте за номерами у Тернополі (0352) 27-11-70; 096 952 77 24 або на лінію “102“.