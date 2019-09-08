25-ті велосипедні перегони пам’яті Володимира Філіпенка організували у Тернополі.

Це відкритий командний чемпіонат України в індивідуальній та груповій гонках. Випробовують свої сили юнаки і дівчата з різних областей України. Змагається близько двохсот професійних велосипедистів.

У чемпіонаті бере участь 25 команд, – розповідає співорганізаторка змагань Наталія Фігурська. Зареєструвалися представники з п’ятнадцяти регіонів. Основна гонка запланована на неділю.

«Ці змагання проходять п’ятий раз в рамках чемпіонатів України. Вік учасників 13 – 16 років. У цій гонці виховуються майбутні чемпіони! До прикладу, минулорічний переможець Андрій Паламар став чемпіоном Європи. А загалом учасники цієї гонки стають переможцями змагань міжнародного рівня. Гонка триває протягом трьох днів. У неділю відбувається її найактивніший етап – гонка «Критеріум», яка є досить видовищною. В індивідуальній гонці старші юнаки і дівчата долають п’ятнадцять кілометрів, молодші – десять кілометрів. Ці змагання мають свої традиції, зокрема переможці одягають дубові вінки, а також вони випускають голубів у небо».

Отже, велосипедні змагання у Тернополі допомагають виховувати чемпіонів світу з велосипедного спорту. Змагання присвячені пам’яті першого майстра з велосипедного спорту з нашого краю Володимира Філіпенка. Він виховав близько тридцяти майстрів спорту і чемпіонів.

Софія Романська