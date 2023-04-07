Допомогла у бою, допоможе і після. Звичайна використана гільза з Бахмута стала у Тернополі шедевром.

У вмілих руках ювеліра Анатолія Заліщука на гільзі з’явилися пейзажі гарячого міста, а також сам напис – Бахмут. Все вигравіювано на металі до деталей. Дерева, кущі, три труби, які обов’язково впізнає кожен, хто там був. Неймовірна робота покликана знову допомогти нашим воїнам назбирати кошти на необхідне обладнання, повідомляють Т1 Новини.

А спочатку гільза виглядала випаленою і брудною. Та все ж її доля — ще раз прислужитися нашим воїнам. Допомогти зібрати кошти на необхідне обладнання.

Надпис “Бахмут” і краєвиди цього палаючого, але незламного міста – прикрашають гільзу. Тут поєднали світле і темне – виполірувані частини і ті, які зберігають сліди битви. Всі детальні елементи вирізав на металі Анатолій Заліщук, за допомогою ножа, креслярки і наждачки.

Все зображене тут – не випадкове. Танк, з якого випустили снаряд цієї гільзи, оригінальні пейзажі Бахмута. Їх малювали із фото, які робили самі воїни з дрона. Сам напис Бахмут теж символічний – він такий самий, як і при в’їзді у місто. На гільзі він ніби оповитий білим димом, який трохи нагадує карту України із Кримом. “Танк їде на Бахмут щоб забезпечити його білим димом, димом перемоги”, — каже Анатолій Заліщук.

Малюнок вражає детальністю. Відповідально підійшов автор і до підставки під гільзу – все має бути відповідно.

Готову гільзу вже забрала замовниця. Оля – дружина військового, який і передав гільзу з фронту. Жінка не вперше працює із гільзами і вже співпрацювала із різними тернопільськими художниками. Але такий виріб – перший, ідеться в сюжеті.