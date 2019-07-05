Проект «Доступне кіно» реалізовують у Тернополі.

На пляжі «Циганка» працює вечірній кінотеатр просто неба. Кінопокази відкриті для всіх охочих.

Кінопоказ розпочинається о 21.45, – розповідає співорганізатор проекту Тимофій Іванечко. Глядачі зручно розміщуються перед великим екраном і дивляться популярні українські та іноземні фільми. Стрічки обирають в результаті голосування.

«Вечірні покази фільмів відкриті абсолютно для всіх бажаючих. Можна приходити зі своїми ковдрами та зручно розміщуватися. Перегляд розпочинається о 21.45 щодня. Перешкодити показу може хіба що несприятлива погода. Запрошуємо тернополян, гостей міста, туристів».

Додамо, у Тернополі організували кінофестиваль «Відкрита ніч». Відтак жителі та гості міста упродовж ночі переглядали найновіші фільми. Це найкоротший кінофестиваль у світі, його провели й в інших українських містах та за кордоном.

Софія Романська