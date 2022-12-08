У Тернополі попрощалися із військовослужбовцем Тимофієм Антощуком. Бійцю було 32 роки. Він загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання біля Бахмута. Був заступником командира групи загону спецпризначення, мав військове звання сержанта.

Про це розповів начальник Тернопільського центру комплектування та соцпідтримки Сергій Данилюк. Він вручив рідним загиблого грамоту пошани і скорботи, повідомляє Суспільне.

“Від імені головнокомандувача ЗСУ пам’ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України, заступника командира групи військової частини, сержанта Тимофія Антощука. “Як головнокомандувач схиляюся перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів тризуб”, – сказав Сергій Данилюк.

Побратим загиблого із позивним “Лютий” каже, разом з Тимофієм Антощуком боролися з окупантами на Харківщині поблизу Ізюма, а згодом під Бахмутом на Донеччині. Він розповів, що Тимофій захищав Україну з 2015 року.

Був демобілізований, вирушив на заробітки за кордон. Коли почалася повномасштабна війна, повернувся. З 8 березня знову став на захист батьківщини. 22 листопада Тимофій приїжджав у відпуску на Тернопільщину.

“Це був хороший боєць. На таких і стоїть армія. Підтримував свої товаришів, завжди йшов перший. Як завкомандира групи допомагав своєму командирові. За ним ішли бійці. Хороший, порядний товариш”, – розповів побратим загиблого.

Поховали Тимофія Антощука на Алеї героїв на Микулинецькому кладовищі. У загиблого залишилися дружина Олена та син Гліб.