У Тернополі сьогодні на рушник щастя стали Вікторія Тратюк і її коханий аргентинець Алехандро Тартаглія.

Їх прийшли привітати тернополяни, з якими пара зріднилась за ці місяці російсько-української війни, повідомляє Галас.

Вікторія народилася в Донецькій області, в юному віці виїхала з батьками до Іспанії, на Тернопільщині живе її бабуся. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну вона взялася волонтерити, повернулася в Україну. Разом із нею приїхав її коханий аргентинець Алехандро, який вступив до ЗСУ. Разом пара вже 11 років, у таких складних обставинах вирішили нарешті одружитися, щоб бути ще більшою підтримкою одне для одного.

“Щиро вітаємо нову родину Алехандро і Вікторію! Бажаємо доброї долі молодятам, дякуємо Алехандро за чоловічий вибір стати на захист України – Батьківщини своєї коханої!”, – написала у Фейсбуці журналістка Олена Мудра.