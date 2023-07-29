Місцеву ініціативу «Підприємцем бути легко» реалізують у Тернополі. Вона є складовою проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», який реалізується ПРООН в Україні та фінансується урядом Німеччини. Рішення про це прийняли на сесії міськради 28 липня.

Ініціатива передбачає створення якісної, сучасної та інноваційної інфраструктури для підтримки бізнесу громади. Для цього місто на умовах співфінансування отримає грант у розмірі чотириста сімдесят шість тисяч євро. Частка з міського бюджету становитиме сто дев’ятнадцять тисяч євро.

– Ініціатива передбачає створення певної інфраструктури та проведення заходів, – розповіла Романа Салаш, виконуюча обов’язки начальника управління економіки, промисловості та праці. – Зокрема, створення простору для підприємців «Опен спейс», яке включає облаштування сучасного конференц-залу на 150 осіб, влаштування коворкінг-центру та тренінгової кімнати на 25 осіб, створення та облаштування простору для промоцій та сприяння бізнесу, створення студії промислового дизайну та студії урбаністики. Серед заходів будуть проведені: інформаційно-просвітницька компанія для налагодження комунікації між місцевими виробниками, споживачами та владою, створення відповідного розділу на сайті міськради, тренінг для діючих підприємців, і хто бажає відкрити чи розширити бізнес. Передбачаємо, що реалізація цього проекту дозволить відкрити 10 видів бізнесу та створити близько 100 робочих місць.