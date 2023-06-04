Оперативні комісійні обстеження фонду захисних споруд цивільного захисту проводять рятувальники, спільно з поліцією, представниками місцевих органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

– Під час обстежень основну увагу приділяємо забезпеченню доступу людей до захисних споруд та найпростіших укриттів, – повідомили у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області. – Комісія оцінює стан приміщень, які використовуються в разі отримання сигналу «Повітряна тривога». Звертаємо увагу на наявність електроживлення, штучного освітлення, справність системи вентиляції та водопостачання, а також на санітарні умови. Всі ці аспекти важливі для безпеки та комфорту людей під час перебування в захисних спорудах.

Міський голова Сергій Надал також наголосив, що усі укриття у Тернополі під час повітряної тривоги мають бути відкритими. І запропонував тернополянам проводити громадський контроль щодо цього.

– У кожного захисного укриття міста є його власник, тобто це приміщення знаходиться на балансі підприємств державної, комунальної, приватної власності, організацій, ОСББ та іншого, – повідомив керівник міста на своїй сторінці у фейсбуці. – На дверях мають бути вказані дані та телефони відповідальних. І якщо сховище не буде відчинене, за нехтування цими правилам буде відповідальність згідно із законодавством не залежно від форми власності. Не дай Бог, щоб трагедія, яка сталася в Києві, повторилася. Я буду особисто, як і раніше, перевіряти стан укриттів. За тим чи відкриті укриття потрібен громадський контроль. Я прошу вас у випадку, якщо укриття під час тривоги закрите, зніміть фото чи відео, але не для того, щоб зробити публікацію в інтернеті, а надішліть на вайбер муніципальній інспекції +38 073 015 1481 або зателефонуйте за номером 1580.

Окрім цього, Сергій Надал зазначив, що 10 червня відбудеться загальноміська толока з очищення укриттів та закликав всіх взяти у ній участь, щоб облаштувати елементарні речі для зручності в укриттях.

Фото зі сторінки ГУ ДСНС у ТО