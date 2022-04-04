Бізнес-школу для переселенців організували у Тернополі. Заняття проходять на базі Західноукраїнського національного університету. Тут можна вдосконалити ділову українську та англійську мови, розвинути креативне мислення, “прокачати” бізнес-ідею.

“Від ідеї до бізнесу” – такий курс для переселенців започаткували науковці Західноукраїнського національного університету. Бізнес-курс безкоштовний, заняття проводитимуть в онлайн-форматі. “Вже з 4 квітня цього року Тернопільська бізнес-школа Навчально-наукового інституту новітніх освітніх технологій започатковує безкоштовний онлайн-бізнес-курс для внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть більше вивчити українську та англійську мови, а також пройти цікавий і результативний шлях “від ідеї до бізнесу”. Тут можна створити власну команду, згенерувати інноваційні ідеї, побудувати бізнес-модель. Щоб переконатися, що ваша ідея працює, протестуєте свою бізнес-модель на практиці”, – зазначила речниця Західноукраїнського національного університету Олена Васильків.

Заняття проходитимуть з понеділка по п’ятницю о 17.35. Пройти курс можуть українці, які вимушено покинули свої домівки через російських окупантів.