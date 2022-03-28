У Тернополі переселенці займають чергу з ночі під соціальним магазином «Благодать», щоб отримати змінний одяг і взуття.

Про це повідомила керівниця закладу Яна Шкуратова. Вона закликала тернополян організувати гарячий чай, щоб люди могли зігрітися.

У соціальному магазині «Благодать», який заснувала переселенка Яна Шкуратова, можна отримати необхідні речі. Наразі потребуючих у Тернополі – тисячі. Це люди, які приїхали з південно-східних регіонів, де тривають активні бойові дії. «Попередні дні, щоб отримати допомогу, люди, які вимушено переселилися через військові дії до Тернополя, займали до нас чергу з 5 ранку. Позаминулої ночі люди приходили з 2.00. Їм холодно, оскільки вони цілий день і ніч перебувають в черзі. Я дуже прошу Вас привезти нам чай, цукор одноразові стаканчики, потрібно багато, бо в черзі щодня перебуває близько 200 людей, аби ми могли хоч чаєм зігріти цих людей», – зазначила Яна Шкуратова.

Додамо, у Тернополі переселенці можуть безкоштовно отримати одяг, взуття, постільну білизну у благодійному магазині «Благодать» та у соціальному гардеробі «Одежина», який до війни був пунктом видачі гуманітарної допомоги вразливим сім’ям.