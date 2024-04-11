У Тернополі на вул. Острозького нетверезий водій наїхав на припарковане авто, – про це повідомила речниця патрульної поліції області Ольга Пелих. За її словами, за минулу добу поліціянти зупинили 5 водіїв у нетверезому стані.

Патрульні склали адміністративні матеріали на водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння. Рішення у цих справах прийматиме суд.

«Один із таких випадків стався на вулиці Князя Острозького. Водій, керуючи автомобілем Toyota, здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб, після чого покинув місце події. Отримавши орієнтування на автомобіль, патрульні виявили транспортний засіб порушника на провулку Дівочому. Під час спілкування з кермувальником, поліцейські виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували останньому пройти огляд на стан сп’яніння. Чоловік зізнався, що вживав алкоголь після вчинення автопригоди та погодився пройти огляд. Результат позитивний — 0,98 проміле алкоголю в крові водія. Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом».

Додамо, торік в Україні було складено майже 130 тис. протоколів за керування автомобілем у стані сп’яніння. При першому порушенні передбачений штраф у розмірі 17 000 грн. Також водій позбавляється права керування на 1 рік. Аналогічне покарання чекає на тих, хто відмовився від огляду на стан сп’яніння. При повторному правопорушенні сума збільшується до 34 000 грн з позбавленням права керувати ТЗ на 3 роки. Також можлива конфіскація авто. Якщо водія спіймають знову, штраф становитиме до 51 000 грн із позбавленням прав до 10 років і конфіскацією автомобіля.