У Тернополі п’яний водій в’їхав у паркан і накивав п’ятами. ФОТО

Вчора близько 14-ї години патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Тернопільській. Водій легковика не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металеве огородження, після чого покинув місце події.

Згодом, отримавши у очевидців опис втікача, інспектори неподалік виявили чоловіка, який підтвердив свою причетність до ДТП.

Під час спілкування з кермувальником патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори запропонували керманичу пройти огляд на стан сп’яніння. Останній зізнався, що вживав алкоголь після вчинення автопригоди та погодився пройти огляд. Результат позитивний — 2,48 проміле алкоголю в крові водія.

Тож на водія патрульні склали адмінматеріали:

за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);

за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП);

за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю) КУпАП.