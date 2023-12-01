Учора близько 17-ї години інспектори отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Євгена Коновальця.

Водій транспортного засобу Audi не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Citroen, що рухався попереду. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

Спілкуючись з керманичем, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак від проходження огляду чоловік категорично відмовився.

На водія поліцейські склали адмінматеріали:

протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом.