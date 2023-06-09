Учора близько 19-ї години під час патрулювання інспектори отримали повідомлення про ДТП без травмованих на перехресті вулиць Богдана Хмельницького — Качали.

Водій транспортного засобу Skoda скоїв зіткнення з автомобілем Nissan. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.

Спілкуючись з керманичем, патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти огляд на визначення стану сп’яніння за допомогою приладу Драгер на місці. Результат — 3,03 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму.

На водія поліцейські склали адмінматеріали:

протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП;

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили водія від керування транспортним засобом.