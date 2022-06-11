12 червня на благодійній барахолці у Тернополі збиратимуть кошти на потреби ЗСУ.

Про це повідомила співорганізаторка заходу Вікторія Карчевська. Виручені кошти підуть на автомобіль для українських захисників.

На благодійній барахолці представлять різноманітні елементи декору та сувеніри. Речі реалізовуватимуть за найнижчими цінами.

«На території «Бункермузу» організовуємо благодійну барахолку, виручені кошти йдуть на автомобіль для наших хлопців. Закупівлею авто займається благодійний фонд «Колеса Перемоги», які допомагають нашим воїнам з 2014 року. Вони купили і передали захисникам вже 166 авто. Запрошуємо усіх тернополян і гостей міста долучитись до доброї справи та в цю неділю з 10 по 22.00 завітати на барахолку, де будуть представлені б/у речі в ідеальному стані, нові елементи декору, та багато іншого за найнижчими цінами. Ваших 20 грн можуть допомогти нам зібрати велику суму! Вам товар, а нашим хлопцям – авто.

Також, якщо ви маєте одяг, в якому не ходите, або у вас є техніка, чи будь-які інші речі, які стоять вдома без діла в ідеальному стані, можете принести їх та залишити в офіціантів», – зазначила Вікторія Карчевська.

Додамо, українським захисникам необхідні автомобілі. Ними на територіях бойових дій перевозять військових, технічні засоби, а також рятують поранених.