Нове футбольне поле та приміщення для молодіжного центру незабаром з’являться у Тернополі.

Про це свідчить протокол засідання комісії з вибору інвестора від першого грудня 2021 року. Цей документ розглянули та затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету 18 січня.

– Під час засідання комісії розглянули звернення інвесторів щодо внесення змін у договори, – повідомив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Також відбулося розкриття конкурсних пропозицій щодо будівництва футбольного поля біля 14 школи і реконструкції приміщення на Барвінських, 4 для облаштування молодіжного центру.

Футбольне поле зі штучним покриттям площею 105 на 70 метрів з освітленням, огорожею і трибунами облаштують на вулиці Клима Савури, 1. Тернопільська ЗОШ №14 візьме його на свій баланс. У проколі також вказано, що інвестор має намір використовувати футбольне поле упродовж 20 років за узгодженим графіком із балансоутримувачем, а також нести усі витрати щодо його належного утримання.

Ще один підприємець, відповідно до протоколу, проведе реконструкцію нежитлової будівлі комунальної власності на вулиці Барвінських, 4 та передасть у комунальну власність реконструйовані приміщення площею не менше 360 квадратних метрів. Згодом у них облаштують молодіжний центр. Також інвестор готовий компенсувати витрати пов’язані з оплатою за користування земельною ділянкою та створить комфортний і безперешкодний проїзд для будівельної техніки через територію власної земельної ділянки.

Бажаючих реалізувати ще два інвестиційні об’єкти в місті поки що немає. Йдеться про будівництво футбольного майданчика з сучасним штучним покриттям з трибунами та освітленням і майданчика для стрітболу зі штучним покриттям та освітленням на вулиці Новий світ, 11 та будівництво баскетбольно-волейбольного майданчика із проведенням благоустрою та озелененням прилеглої території на бульварі Дмитра Вишневецького, 8. Тому під час засідання комісії з вибору інвестора вирішили внести відповідні зміни в конкурсні документації в частині деталізації умов участі в конкурсі, щоб створити додаткові стимули та розширити коло потенційно зацікавлених осіб.