У Тернополі агресивний неадекват ходив по дорозі і погрожував гранатою

10 січня близько 16.30 до поліцейських надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на вулиці Тарнавського по проїжджій частині дороги ходить невідомий чоловік та заважає водіям і пішоходам, перешкоджає руху транспортних засобів. На зауваження людей та прохання звільнити дорогу невідомий не реагував.

На місце події за кілька хвилин першим прибув екіпаж патрульної поліції. Чоловік продовжував вчиняти хуліганські дії, поводився неадекватно, висловлювався нецензурною лайкою, на словах погрожував громадянам та працівникам поліції гранатою. У дебошира були явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Поліцейські провели поверхневу перевірку правопорушника. Гранат чи будь-яких яких небезпечних та заборонених предметів у нього не виявили. Дебошир вчиняв опір та не виконував законні вимоги поліцейських. Патрульні застосували заходи примусу до правопорушника та доправили його до Тернопільського райуправління поліції для встановлення особи.

Порушником виявився тернополянин, 1992 року народження. За словами його родичів, чоловік останнім часом проводив себе агресивно.

На тернополянина поліцейські склали протоколи за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 178 (поява в громадських місцях у п’яному вигляді), ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Вирішується питання про направлення тернополянина до медичного закладу.