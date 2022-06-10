У Тернополі на тротуарі велосипедист збив десятирічну дитину

У Тернополі на тротуарі на площі героїв Євромайдану під колеса велосипеда потрапив неповнолітній. Десятилітнього хлопчика доправили в дитячу лікарню. Батьки про події повідомили на лінію “102” і заявили, що водій двоколісника втік.

Працівники поліції встановили особу велосипедиста, а також причини аварії. За попередніми даними, чоловік їхав на своєму транспорті тротуаром. Попереду побачив людей. Він спробував їх об’їхати лівим боком, але в цей час дитина вибігла і потрапила під колеса велосипедиста.

Чоловік стверджує, що не тікав, а запропонував допомогу. Проте родичі відмовилися і він поїхав на роботу. Чоловік свою вину визнає, адже рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках велосипедистам, старшим семи років, заборонено!

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із статтею 291 (Порушення чинних на транспорті правил) ККУ.

Поліцейські нагадують, що правила дорожнього руху існують для усіх – пасажирів, автомобілістів та велосипедистів.

Велосипедист, що рухається проїзною частиною, є повноправним учасником дорожнього руху! Він, відповідно, зобов’язаний знати й дотримуватися Правил дорожнього руху. Велосипедист може здійснювати будь-які маневри, не заборонені Правилами.

Водії двоколісників повинні рухатися по крайній правій смузі проїзної частини або по велодоріжках! Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами.

Кататись на велосипеді – це завжди задоволення. Але неодмінно слід дотримуватись Правил Дорожнього Руху та користуватись засобами власної безпеки (шолом, світло, світловідбиваючі елементи).