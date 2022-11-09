У Тернополі на пішохідному переході водійка автомобіля збила жінку

На нерегульованому пішохідному переході водійка автомобіля Ford Kuga збила перехожу. Аварія трапилася 8 листопада о 14:30 у Тернополі на вулиці Бережанська.

За попередньою інформацією, потерпіла, жителька обласного центру 1944 року народження, переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, коли її збила іномарка. Жінку бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Після надання меддопомоги пенсіонерку відпустили додому.

У кермувальниці взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 286 ККУ.