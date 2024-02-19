У Тернополі на пішохідному переході водій автомобіля збив дитину

Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на лінію “102” повідомив місцевий мешканець. Аварія трапилася 19 лютого близько 8:00 на проспекті Степана Бандери у Тернополі.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Peugeot, рухаючись у напрямку вулиці Коновальця, збив перехожу. Неповнолітня знаходилася на нерегульованому пішохідному переході.

У результаті ДТП десятирічна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Її доправили до лікарні. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ.