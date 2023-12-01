Збут наркотиків інкримінують слідчі Тернопільського райуправління поліції місцевому жителю.

Працівники кримінальної поліції отримали інформацію про те, що 25-річний тернополянин розповсюджує наркотики. У ході оперативних заходів дане повідомлення підтвердилося. “На гарячому” під час продажу заборонених психотропних речовин чоловіка піймали.

Наразі оперативники встановлюють, де підозрюваний брав товар і кому ще його продавав.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 307 ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Триває слідство.