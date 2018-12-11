У Тернополі можуть припинити водопостачання. ВІДЕО

11/12/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Три кити, на яких тримається «комуналка» міста, опинилися в складній ситуації.

Міськтеплокомунеренерго боргує водоканалу,  він своєю чергою винен кругленьку суму обленерго. Останнє погрожує відключити світло водоканалівцям. Тому Тернопіль може залишитися без водопостачання, йдеться в сюжеті ІНТБ.

Мізкували над виходом з кризи в міській раді.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,335 / 12.12m