У Тернополі можуть припинити водопостачання. ВІДЕО
11/12/2018 0
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Три кити, на яких тримається «комуналка» міста, опинилися в складній ситуації.
Міськтеплокомунеренерго боргує водоканалу, він своєю чергою винен кругленьку суму обленерго. Останнє погрожує відключити світло водоканалівцям. Тому Тернопіль може залишитися без водопостачання, йдеться в сюжеті ІНТБ.
Мізкували над виходом з кризи в міській раді.
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