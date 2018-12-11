У Тернополі можуть припинити водопостачання. ВІДЕО

11/12/2018 Розмір тексту:

Три кити, на яких тримається «комуналка» міста, опинилися в складній ситуації.

Міськтеплокомунеренерго боргує водоканалу, він своєю чергою винен кругленьку суму обленерго. Останнє погрожує відключити світло водоканалівцям. Тому Тернопіль може залишитися без водопостачання, йдеться в сюжеті ІНТБ.

Мізкували над виходом з кризи в міській раді.