У період з 9 по 20 грудня у Тернополі можливе тимчасове погіршення якості води.

Про це повідомляють у прес-службі КП “Тернопільводоканал”.

За інформацією підприємства, це пов’язано “з підготовчими роботами до реконструкції верхньоівачівських водоводів у рамках проекту “Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків, включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення”, кредитованого Світовим банком”.

Зазначимо, що йдеться про всі мікрорайони, крім Центру, Нового Світу і Старого парку.

“Просимо вибачити та з розумінням сприймати тимчасові незручності”, – додають у водоканалі.