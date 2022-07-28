У Тернополі молодик побив муніципального інспектора через штраф за неправильне паркування

Обмеження або позбавлення волі від трьох до п’яти років загрожує тридцятирічному жителю обласного центру. Йому слідчі інкримінують нанесення тілесних ушкоджень службовій особі.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що працівники муніципальної інспекції на перехресті вулиць Опільського-Качали виписали адміністративний протокол щодо порушення правил паркування.

У той момент, коли вони оформляли документ, до них з автівки вийшли син та батько й почали сперечатися. Вони не погоджувалися зі штрафом. Словесний конфлікт переріс у бійку.

Син кілька разів вдарив муніципального інспектора. Потерпілий викликав поліцію. Слідчі, зібравши достатню доказову базу, опитавши свідків та опрацювавши відео з камер спостережень, довели вину порушника. Тернополянину оголосили підозру згідно із ч. 2 ст. 350 ККУ. За порушення закону чоловік відповідатиме у суді.