У Тернополі “Мерседес” злетів у кювет і наїхав на дерево: пасажирку деблокували рятувальники

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 грудня близько 4-ї години ранку на перехресті автодоріг М-09 “Тернопіль – Львів – Рава-Руська” та Р-41 “Обхід м. Тернополя”.

Водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito», 1984 року народження, не впорався з керуванням, допустив з’їзд автомобіля в кювет та наїхав на дерево.

Рятувальним відділенням аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління деблоковано (врятовано) пасажирку (дружину водія) автомобіля та разом з водієм госпіталізовано в ТМКЛШД.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.