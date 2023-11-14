У Тернополі ліквідували пожежу в багатоповерхівці

Минулої доби вогнеборці Тернопільщини ліквідували пожежу в під’їзді багатоквартирного житлового будинку.

Як повідомляють у ДСНС, пожежа сталася 14 листопада близько 1-ї години ночі на вулиці Морозенка. У під’їзді багатоквартирного житлового будинку, біля вхідних дверей квартири, горіли речі домашнього вжитку. Вогнем знищено речі, пошкоджено вхідні двері квартири.

Пожежу ліквідовано черговим караулом державної пожежно-рятувальної частини.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.