У Тернополі латають ями на дорогах: відомо, де саме

З метою належного утримання доріг у зимовий період та забезпечення безпечного проїзду громадського і приватного транспорту у Тернополі тривають роботи з ліквідації глибоких вибоїн на проїжджих частинах вулиць.

Зважаючи на сприятливі погодні умови, працівники підрядної організації ТзОВ «Техно-Буд-Центр» у ці дні проводять ліквідацію аварійної ямковості за адресами: вул. Князя Острозького, вул. Збаразька, вул. Микулинецька, вул. 15 Квітня, просп. Злуки, просп. Степана Бандери, вул. Є. Коновальця, вул. Слівенська, вул. Лесі Українки, вул. Пирогова, вул. Гоголя, вул. Замонастирська.

Як пояснюють у відділі технагляду, коливання температури повітря у зимовий період, часті опади та висока вологість значно погіршують стан доріг і пошкоджують асфальтобетонне покриття. Тож такий аварійний ямковий ремонт взимку є вимушеною мірою для підтримання транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг, а уже з настанням теплої пори року у місті будуть відновлені поточні та капітальні ремонти доріг.

Роботи з ліквідації аварійної ямковості проводять у Тернополі за допомогою холодного асфальтобетону – ним утрамбовуються вибоїни, котрі становлять небезпеку для учасників дорожнього руху.

“Звертаємося до водіїв з проханням бути уважними в місцях проведення робіт та дотримуватися Правил дорожнього руху”, – наголошують у міській раді.