У Тернополі хочуть встановити ще один пам’ятник: відомо, кому саме

Петицію про встановлення пам’ятника Лесю Курбасу розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради 18 січня.

У проекті рішення було запропоновано підтримати петицію та у процесі його розгляду з’ясувалося, що зараз зробити це неможливо.

«На території земельної ділянки, яка розташована по вулиці Леся Курбаса (між церквою та будинком № 36) станом на сьогоднішній день встановлено пам’ятний знак із написом: «На цьому місці волею тернополян буде встановлено пам’ятник видатному діячу мистецтва Л. Курбасу», – пише у зверненні Віталій Чубатий. – Таким чином, встановлення пам’ятника Лесю Курбасу було передбачено та заплановано ще з березня 2006 року, адже вказаний пам’ятний знак із написом встановлений та освячений саме тоді. Окрім того, встановлення пам’ятника на вказаному місці також передбачено Генеральним планом міста Тернопіль. Проте, досьогодні пам’ятник Лесю Курбасу не встановлено та, відповідно, «волю тернополян» не виконано».

– Територія, де пропонується встановити пам’ятник, розташована між будівлями церкви та житловими будинками, – каже Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – У Генеральному плані вона визначена, як змішана багатоквартирна забудова. Крім того, по групі багатоквартирних будинків, які розміщені на даній земельній ділянці, не визначені прибудинкові території. Можливо дана земельна ділянка входить у прибудинкові території.

Зважаючи на вказане, міський голова Сергій Надал зауважив, що підготовлений проект рішення не може бути прийнятий. Натомість, запропонував автору петиції звернутися до розробника містобудівної документації з пропозицію про внесення змін до Генплану. Якщо розробник їх погодить, то можна буде повернутися до розгляду проекту рішення. У результаті, під час голосування всі члени виконавчого комітету утрималися від підтримки цього рішення.

Міський голова також зазначив, що 2022 рік у громаді оголошений Роком Леся Курбаса і управління культури і мистецтв має доручення визначити місце, яке буде найбільше придатне для пам’ятника, пам’ятного знаку чи барельєфу видатному режисеру.