Неочікувана ожеледиця на Львівщині завдала чималих збитків. Десятки розбитих авто, сотні травмованих. Зі схожою ситуацією зіткнулися і на Вінниччині. До таких складних погодних умов міста виявилися неготові.

На Тернопільщині наразі ситуація контрольована, та перші травмовані на вулиці вже звертаються до травмпункту, йдеться в сюжеті Т1 Новини.

Поки Львівщина потерпає від ожеледиці, на Тернопіллі ситуація більш-менш спокійна. Перші травмовані через слизькі дороги уже звертаються до травмпункту. Але така кількість прогнозована, адже незабаром зима, кажуть медики.

– Поодинокі вуличні травми ми фіксуємо вранці і ввечері, коли трошки підмерзає, – розповідає директор КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги” Ярослав Чайківський. – Так само у нас вже є звернення із приводу ДТП, яке сталося через те, що водій не зміг загальмувати на слизькій дорозі, і в результаті того він отримав легкі ушкодження.