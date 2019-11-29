6, 7, 8 грудня у Тернополі відбудеться XIX міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики JazzBez. У третій день на тернополян чекає виступ відомого американського джазбенду YES! Trio.

Yes! Trio – колаборація трьох друзів довжиною у два десятиліття. Музичні розмови і роздуми успішних музикантів, які створили і які були створені легендарною атмосферою нью-йоркського Smalls.

Американський єврей-інтелектуал із Бостона, афро-американець із мусульманським корінням із Детройта та ізраїльтянин єменсько-марокканського походження – всі з блискучою освітою, приголомшливою кар’єрою та справжнім джазовим «геном», об’єднані міцною дружбою, пристрастю до музики і любов’ю до життя.

Склад:

– Aaron Goldberg — клавішні

– Ali Jackson — барабани

– Omer Avital — контрабас Квитки у касі Драмтеатру, на сайті Gastroli.uа та у ЦУМі (відділ Коніка).