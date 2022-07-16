У Тернополі готують до відправлення чергову партію допомоги для бійців

З Тернополя відправляють посилки українським захисникам у південно-східні області.

Про це повідомив на брифінгу міський голова Сергій Надал. Доставляють пакунки українським військовим волонтери.

Через центр «Допомога армії від Тернополя» можна передати посилки військовим безкоштовно.

«Готуємося до відправки чергової партії посилок для наших військових. Планується, що поїздки мають відбутися орієнтовно 20 липня. Вони поїдуть у напрямках Запорізької, Донецької і Харківської областей. Є можливість передати різні передачі, допомогу. Звертайтеся за адресою Лисенка 8. Пункт прийому діє на базі управління соціальної політики», – зазначив Сергій Надал.

Додамо, центр «Допомога армії від Тернополя» розпочав роботу 19 червня. Тоді відправили перші вантажі в області, де тривають бойові дії. Поїздки відбуваються кожні 10 днів.