У Тернополі горить завод з виготовлення пінопласту: місто накрила хмара смердючого диму. ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні вночі, близько 3-ї години на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про масштабну пожежу на одному з тернопільських підприємств на вул. Микулинецькій.

Як повідомляють у ДСНС, на місце події було негайно направлено два відділення пожежників. Пожежа була класифікована за 3 номером виклику. Додатково на місце загоряння був направили тактичний пожежний робот з Рівного.

У гасінні пожежі беруть участь 15 одиниць основної та допоміжної техніки та 50 рятувальників.

Завдяки використанню безпілотного літального апарату, рятувальники здійснили дорозвідку місця події. Встановлено, що орієнтовна площа горіння становить близько 9 000 м. кв. Будівля одноповерхова загальною площею 13 000 м. кв., зі стінами із сендвіч-панелей та металевим покриттям на металевих фермах, заповнена пінопластом.

Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, ліквідація триває.

Постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Причини виникнення пожежі встановлюються.

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