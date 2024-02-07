У Тернополі горіла квартира: на місці пожежі знайшли мертвою 40-річну жінку

Повідомлення про те, що на вулиці Протасевича у Тернополі виникла пожежа, надійшло до оперативно-диспетчерської служби 6 лютого близько 17-ї години.

Горіла квартира на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

На місці події вогнеборці виявили без ознак життя 40-річну мешканку квартири. Причина її смерті встановлюється.

Вогнем пошкоджено облицювання стін і стелі в кімнаті, знищено речі домашнього вжитку.

Пожежу було ліквідовано відділенням чергової зміни пожежної частини, повідомляють в управлінні ДСНС.

