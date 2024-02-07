Повідомлення про те, що на вулиці Протасевича у Тернополі виникла пожежа, надійшло до оперативно-диспетчерської служби 6 лютого близько 17-ї години.
Горіла квартира на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.
На місці події вогнеборці виявили без ознак життя 40-річну мешканку квартири. Причина її смерті встановлюється.
Вогнем пошкоджено облицювання стін і стелі в кімнаті, знищено речі домашнього вжитку.
Пожежу було ліквідовано відділенням чергової зміни пожежної частини, повідомляють в управлінні ДСНС.