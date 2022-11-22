Учора інспектори отримали повідомлення про ДТП без травмованих на вулиці Дениса Лукіяновича. Заявник повідомив, що водій вантажівки, ймовірно, напідпитку скоїв наїзд на перешкоду та з’їхав з проїжджої частини.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою та виявили у сніговому заметі вантажівку. Поряд стояв і водій, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Поліцейські запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці чи у найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився.

Патрульні склали на водія протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

На щастя, цього разу обійшлося без трагічних наслідків, адже водій лише пошкодив свій автомобіль, адже не впорався з керуванням та заїхав з дороги.