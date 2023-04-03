У Тернополі двох стареньких визволяли з домашнього “полону”

Сьогодні близько 2-ї години ночі надзвичайна ситуація виникла у Тернополі, на вулиці Просвіти.

Двоє людей похилого віку опинилися заручниками у власному помешканні – вони не могли відчинити вхідні двері. Відтак, викликами рятувальників.

Бійці ДСНС оперативно прибули на місце події і допомогли стареньким.

Ще одна надзвичайна подія сталася сьогодні відразу після опівночі у Кременці. На номер “101” надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі. Бійці чергового караулу ліквідували займання, врятувавши будівлю.

Фото ілюстративне