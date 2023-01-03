Дві дівчини обкрадали крамниці у Тернополі

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського РУП двом мешканкам обласного центру 1997 та 2002 років народження.

Підозрювані двічі чинили протиправне. Вони обирали невеликі магазини та викрадали різноманітний товар, який могли непомітно виносити з приміщень крамниць. Факти протиправного документували камери відеоспостереження, записи з яким й допомогли вийти на слід зловмисниць.

Правоохоронці перевіряються причетність дівчат до вчинення аналогічних злочинів на території міста.

Відомості про злочини слідчі територіального підрозділу поліції внесли в ЄРДР відповідно до ч. 4 статті. 185 ККУ. Їх судитимуть по законах воєнного часу.