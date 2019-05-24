До Дня Героїв у Тернополі організували велелюдну ходу.

Центральними вулицями міста у вишиванках пройшли близько п’яти тисяч осіб, серед яких – учні всіх тернопільських шкіл, студенти, військовослужбовці, представники влади та громадськості.

Учасники ходи у вишиванках стартували біля бульвару Данила Галицького, йшли через проспект Степана Бандери до площі Героїв Євромайдану. Очолював колону урочистий військовий оркестр, Герої російсько-української війни, військовослужбовці з різних спецпідрозділів ЗСУ.

Студент історичного факультету Олександр Іванчук каже, що долучається до ходи у вишиванках вже третій рік поспіль. Хлопець вважає, що це надто важливо в умовах російсько-української війни, яку переживає наша Держава. «Таким чином ми показуємо, що для нас важлива наша ідентичність, що ми шануємо наших героїв і пам’ятаємо нашу історію. Радує, що так багато у нас свідомих і патріотичних особистостей».

Після завершення урочистої ходи тернополяни поклали квіти до монументів борців за волю країни. Завершилося дійство патріотичним концертом на площі Героїв Євромайдану. “У цей день ми згадуємо, вшановуємо та низько вклоняємось лицарям княжої доби, відчайдушним, славним козакам доби Гетьманщини, хоробрим і незламним воякам українських Січових Стрільців, Української Галицької Армії, Українській Повстанській Армії. У цей складний час для України ми не забуваємо про сучасних героїв, котрі виборювали суверенітет і незалежність для нашої країни ‒ це герої Небесної сотні та російсько-української війни!” ‒ наголошує міський голова Тернополя Сергій Надал.

Родзинкою відзначення Дня Героїв цього року стала театралізована історична реконструкція від членів Тернопільського осередку Всеукраїнської громадської організації «Сокіл».

Софія Романська