Благодійний ярмарок влаштували діти у торгово-розважальному центрі Тернополя.

Дівчата і хлопці продавали солодощі та сувеніри, які приготували власноруч за допомогою своїх батьків. Виручені кошти передадуть на придбання тепловізора для військових.

Дванадцятирічна Анастасія принесла на ярмарок печиво. Дівчина каже, що готувала його разом з подругами. «З дівчатами ми зібралися в мене вдома. Взяли рецепт у мами та приготували медове печиво. Воно вийшло дуже смачним. Люди розкупили майже відразу. Це нас дуже порадувало. Адже кошти, які ми отримали підуть для наших Збройних Сил, а саме на покупку тепловізора», – каже дівчина.

Організатори кажуть: це один із найбільших дитячих ярмарків у Тернополі. Всі зароблені кошти вони витратять на придбання тепловізора для українських захисників на фронті.