Президент їде на Тернопільщину, щоб представити нового керівникаПрезидент їде. 1 листопада запланована робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського на Тернопільщину. Глава держави проведе робочу нараду, огляне стан будівництва Водної арени та представить новопризначеного голову Тернопільської ОДА – Ігоря Сопеля. Для довідки додамо, що Ігор Сопель – уродженець Хоросткова Гусятинського району, закінчив Тернопільський державний технічний університет, працював на Хоростківському цукровому заводі, а у 2003 році розпочав власну підприємницьку діяльність. Під час останніх виборів Ігор Сопель балотувався у народні депутати та не пройшов. Натомість, ймовірно стане головою ОДА.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50