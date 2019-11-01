1 листопада запланована робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського на Тернопільщину.
Як повідомляють Т1 Новини, Глава держави проведе робочу нараду, огляне стан будівництва водної арени та представить новопризначеного голову Тернопільської ОДА – Ігоря Сопеля.
Нагадаємо, Ігор Сопель – уродженець Хоросткова Гусятинського району, закінчив Тернопільський державний технічний університет, працював на Хоростківському цукровому заводі, а у 2003 році розпочав власну підприємницьку діяльність.
Під час останніх виборів Ігор Сопель балотувався у народні депутати та не пройшов. Натомість, ймовірно, стане головою ОДА.