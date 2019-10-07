Участь у змаганнях взяли 10 осіб, серед них – одна дівчина.

У Тернополі у центральному парку імені Шевченка вперше відбувся забіг «Пивна миля», учасники якого згідно з правилами пили пиво перед кожним колом 2-кілометрової дистанції.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в змаганнях взяли 10 осіб, серед них – одна дівчина. Переважно усі – спортсмени, які регулярно беруть участь в марафонах. Особливістю пивної милі є те, що перед кожним колом змагань учасники повинен випити 0,3 літра пива.

«Згідно зі світовими правилами, дистанція має складати 1,6 кілометра, міцність пива – 5%. У нас довжина кола довкола острівка «Чайка» – 500 метрів, тож довжина дистанції вийшла 2 кілометри. Натомість ми взяли пиво меншої міцності – 4,6%», – розповів один з організаторів змагань Олег Кошла. Він теж взяв участь в забігу.

Переміг на змаганні Андрій Пелех, який подолав дистанцію за 8 хвилин 53 секунди.

«Бігаю вже 5 років, на марафонах найбільшим досягненням для мене було 3 або 4-те місце. Сьогодні – моя перша перемога. Багато чув про «Пивні милі», давно хотілося спробувати себе і в такому змаганні, але не випадало можливості, бо в Тернополі їх не проводили. Коли почув анонс заходу, то одразу зареєструвався. Після четвертої випитої пляшки пива бігти стало істотно важче, але не завадило перемогти», – поділився емоціями після фінішу Пелех.

Ольга Лола зійшла з дистанції після другого кола. Тернополянка регулярно займається спортом, у 2016 році здобула перемогу у своїй віковій категорії у півмарафоні в Єгипті на 21 кілометр. Каже, поєднання пива з бігом для неї виявилося надто складним.

«Регулярно бігаю, минулого року долучила до бігу плавання, в теплу пору займаюся свімраном, акватлоном. Спробувала себе в «Пивній милі». Можна було фінішувати, але це б уже було через силу. Мені таки ближчі суто спортивні змагання, з пивом було заскладно. У такому наступного року участі вже не братиму», – каже Лола.

Переможець змагань отримав премію в 1 тисячу гривень ще троє учасників – відповідно 500, 300 та 150 гривень. Окрім цього усім чотирьом переможцям та єдиній представниці жіночої статі організатори надали сертифікати на 5 бокалів пива в місцевій пивній ресторації «Леліва».

Організував захід Туристично-інформаційний центр Тернополя в рамках фестивалю «Обжинки».