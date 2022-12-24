Необхідний інвентар, аптечки, гігієнічні та дезінфікуючі засоби передала міська рада закладам освіти де будуть облаштовані пункти тимчасового проживання на випадок тривало відключення електроенергії, тепла, води.

Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

Матеріальні цінності отримали школи: №№ 22,14, 15, 10,13, 3, 4, 5, 9, 16, 28, а також Тернопільський технічний ліцей і Тернопільський національний педагогічний університет. Кожному закладу надали товарів на певну суму – від 52 до 528 тисяч гривень. Для забезпечення належних умов проживання передано: туалети-кабіни, портативні світлодіодні прожектори (ліхтарі), насоси для перекачування дизпалива, термопокривала, медичні аптечки, продовжувачі для розеток, засоби гігієни, ємності для зберігання технічної води, бочки для зберігання дизпалива та засоби дезінфекції.

Міська рада також закупила 4500 спальних мішків, які теж передадуть у зазначені пункти проживання. Першу партію у кількості 1260 штук місто вже отримало. Ці спальні мішки мають спеціальні сертифікати відповідності, відповідають вимогам державних стандартів та пройшли контроль відповідності вимогам нормативних документів.