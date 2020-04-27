Кисневі станції встановлять у лікарнях Тернополя, де перебувають хворі на коронавірус. Наразі у госпітальних базах міста шукають необхідні приміщення для цих установок.

Кисневі станції дозволять якісно забезпечити хворих киснем, – розповів керівник лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. Вартує обладнання понад 200 тис грн.

“У найближчі дні ми приступаємо до облаштування приміщення для кисневої станції. Хочу наголосити, що лікарня забезпечена усім необхідним для лікування хворих з коронавірусною інфекцією. Є достатня кількість засобів індивідуального захисту. З розрахунку на 30 днів ми ними забезпечені. Також в нас непогана картина із забезпеченням медичним обладнанням. На сьогоднішній день у лікарні є 14 апаратів штучної вентиляції легень, є інші необхідні засоби для лікування хворих на коронавірус. Це відбувається зараз в основному за кошти міського бюджету. Долучаються благодійники та меценати, що що ми їм дуже вдячні”.

Кисневі станції планують облаштувати також і в дитячій лікарні та у лікувальному закладі №3, де перебувають на обсервації люди, що повернулися із-за кордону.

Софія Романська