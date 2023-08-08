Відкрите викрадення чужого майна інкримінують правоохоронці Тернопільського районного управління поліції мешканцю Чортківського району. Він пограбував неповнолітню.

Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських від жительки міста Залізці. Вона розповіла, що в її десятирічної доньки, яка перебуває на лікуванні в одному з медзакладів Тернополя, викрали мобільний телефон.

Працівники поліції оперативно розшукали підозрюваного. Ним виявився 65-річний мешканець Хоросткова. Чоловік, перебуваючи у медзакладі, на коридорі підійшов до дівчинки та забрав з рук телефон. Зловмисник швидко покинув місце злочину, однак, був затриманий працівниками поліції в порядку статті 208 КПК України неподалік лікарні.

Грабіжнику оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення згідно ч.4 ст.186 КК України. Поліцейські перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів, слідчі дії тривають.