Більше семи мільйонів гривень необхідно Тернопільській громаді до кінця року, щоб забезпечити інсуліном хворих на діабет. На рік на це необхідно 13 мільйонів 200 тисяч гривень, та з державного бюджету було виділено тільки 4 мільйони 63 тисячі гривень.

Щоб аптеки продовжували безкоштовно видавати хворим інсулін з міського бюджету на ці потреби виділили 1 мільйон 916 тисяч гривень, хоча ці кошти не були закладені у бюджет громади, оскільки забезпечення лікування хворих на цукровий діабет є повноваженням держави. Та сьогодні аптеки безкоштовно не відпускають інсулін, тому що кошти з відшкодування вартості цього медпрепарату використано повнізакінчилися. Щоб вирішити проблему, на початку червня депутати міської ради прийняли звернення до Президента України Володимира Зеленського щодо виділення додаткових коштів державної субвенції на забезпечення інсулінами.

У своєму зверненні депутати вказали наступне: «Сьогодні в Тернопільській міській територіальній громаді склалася критична ситуація із безкоштовним забезпечення інсуліном громадян хворих на цукровий діабет, чим порушено їх право на отримання належної медичної допомоги.

Забезпечення лікування хворих на цукровий діабет є повноваженням держави. При затвердженні Державного бюджету на 2019 рік Кабінетом Міністрів України було задекларовано, що кошти на лікування хворих на діабет покриють 87 % від загальної потреби. Однак, по Тернопільській міській територіальній громаді потреба покрита тільки на 30,8 відсотка. При мінімальній потребі в коштах по місту на рік 13200,0 тис.грн., з державного бюджету виділено 4063,7 тис.грн.

Крім коштів, виділених з державного бюджету, рішенням сесії міської ради на забезпечення інсуліном хворих жителів Тернопільської міської територіальної громади направлено вільні залишки медичної субвенції та залишки коштів, передані з державного бюджету міському бюджету в кінці 2018 р. на суму 916,4 тис.грн., а також кошти міського бюджету на суму 1000,0 тис.грн. Однак, потреба до кінця року залишається не забезпеченою на суму 7219,9 тис.грн.

На сьогодні кошторисні призначення з відшкодування вартості відпущених інсулінів аптечним закладам міста використано повністю, аптеками зупинено безкоштовний відпуск цих життєво необхідних препаратів.

Враховуючи вищенаведене, з метою уникнення соціальної напруги, просимо Вас взяти під особистий контроль забезпечення достатніми коштами на забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет жителів Тернопільської міської територіальної громади на суму 7219,9 тис.грн.».

– Відповіді на звернення ми ще не отримали, оскільки законодавчо на його розгляд дається 30 днів, – розповів Ростислав Левчук, начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення. – В місяць нам необхідно понад мільйон гривень на те, щоб компенсувати аптекам вартість інсуліну. Саме стільки ми вже їм заборгували. Цього року ми вже тричі виділяли кошти з бюджету громади на ці потреби, незважаючи не те, що такі витрати не були передбачені. Зараз аптеки не видають безкоштовно інсулін за рецептами. Як правило, хворі роблять запас ліків, але якщо необхідний препарат уже закінчився, то вони будуть змушені купувати його за власні кошти. Наразі очікуємо відповіді на наше звернення, якщо буде необхідно, то будемо на черговій сесії повторно звертатися до Президента.

Ольга Трач