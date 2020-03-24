У вівторок, 24 березня, на Тернопільщину прибула частина першої партії медичного вантажу, що прилетів з Китаю.

У цій партії є два види тестів для виявлення коронавірусної інфекції: для ПЛР та тести для експрес-діагностики, а також медичні маски різного ступеня захисту, захисні костюми тощо.

«Базовими госпітальними округами у разі виявлення COVID-19 визначені міські лікарні Тернополя – лікарня швидкої допомоги та дитяча міська лікарня. Саме тому забезпечення цих установ необхідними засобами захисту та тестами є спільним завдання для міста та області, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Тернопіль був забезпечений тест-системою та експрес-тестами, які були придбані за кошти міської ради ще в середині березня. Завдяки цим засобам вдалося виявити перші два випадки захворювання у Тернопільській області. Також до кінця тижня ми очікуємо на прибуття ще до трьох тисяч експрес-текстів, якими можуть скористатися тернополяни за висновками сімейних лікарів».

Нагадаємо, що ще 13 березня до Тернополя прибула тест-система для визначення коронавірусної інфекції, які придбала Тернопільська міська рада, а 19 березня – перші експрес – тести.

До слова, 23 березня Кабінет Міністрів України на своєму засідання прийняв рішення про встановлення режиму надзвичайної ситуації на території Тернопільської області, а також Донецької та Черкаської областей. Тому правоохоронні структури області працюють у посиленому режимі, які серед основних завдань мають забезпечити дотримання карантинних заходів, виставити контрольно-пропускні пункти, а також можуть складати адміністративні протоколи та порушувати кримінальні провадження у випадку, якщо такі заходи не будуть дотримані.