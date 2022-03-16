У Тернопіль надійшло майже 20 тонн гуманітарної допомоги від українців в Італії

Українська діаспора з італійських міст Форлі, Перуджа, Вітербо і Тарквінія днями передала чергову гуманітарну допомогу у м. Тернопіль.

Так, впродовж тижня для потреб українських захисників та внутрішньо переміщених громадян з Італії надійшло близько 20-ти тонн гуманітарного вантажу.

Серед отриманого – найнеобхідніше: їжа тривалого зберігання, засоби особистої гігієни, одяг, підгузки, ліки та медичні засоби.

Щиро дякуємо українцям в Італії за надану допомогу, сердечно вдячні також Тернопільській компанії АТП 2013 за неодноразове перевезення зібраних речей в Україну та усім небайдужим громадянам, хто долучається до благодійних ініціатив у будь-який спосіб.

Нагадаємо, цього тижня Тернопіль отримав також більше 14-ти тонн гуманітарної допомоги від громади італійського міста Віченца. Дякуємо Волонтерському руху Movimento volontario Vicenza за організацію і фінансування доставки вантажу.